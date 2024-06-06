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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mersinlik-Tatlısu arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide saat 15.00 civarında yangın çıktı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Tatar, Türkiye'den gelen helikopterin yangına müdahale ettikten sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin ise çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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