- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamak için yapılanlara karşı halkımızın direnişi gerçekten bir efsane niteliğindedir" Azerbaycan'da ilk kez "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi Azerbaycan'da "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliğinde konuşan...

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar : "Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamak için yapılanlara karşı halkımızın direnişi gerçekten bir efsane niteliğindedir"

Azerbaycan'da ilk kez "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'da "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliğinde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kültürde, sporda her türlü alanda Kıbrıs Türk halkına nefes aldırtmamak için yapılanlara karşı halkımızın direnişi gerçekten bir efsane niteliğindedir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında ülkede ilk kez düzenlenen "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı. Etkinliğe, Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan açılışta konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk dünyasının diğer ülkelerinde Bakü'de düzenlenen tarihi etkinliğin yakından takip edildiğini belirterek, "Bu ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederken elbette can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'la var olan bağlarımızın daha da güçlenebilmesi için aramızdaki muhabbetin, sevginin ve gönül bağlarının daha da pekişmesi için bu ziyaretin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu toplantıya vesile olanları gönülden tebrik ediyorum. Tabii çok insanın emeği var. Ama başta Azerbaycan'ın saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk milletinin, sevgisini, saygısını ve muhabbetini paylaşıyorum. Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan hürmetlerini ifade etmek istiyorum" dedi.

"Halkımızın direnişi bir efsane niteliğindedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hala büyük bir mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Tatar, "Biz çok ezildik, çok itildik, hala daha itilmeye devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının önünü tıkamak için izolasyonlarla, ambargolarla, çeşitli farklı engellemelerle sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürde, sporda her türlü alanda Kıbrıs Türk halkına nefes aldırtmamak için yapılanlara karşı halkımızın direnişi gerçekten bir efsane niteliğindedir" diye konuştu.

"Biz aynı milletin evlatlarıyız"

Bakü'nün şairleri, sanatçıları ve böylesine geçmişe sahip olan önemli bir Türk şehri olduğunu vurgulayan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sanatçıları, kültür insanları ile ve sektör temsilcileri ile aranızda bulunmaktan ve ülkemizi tanımaktan dolayı duyduğum büyük memnuniyeti hepinizle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan halkına gönülden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Haydar Aliyev'den sonra İlham Aliyev'in başkomutan ve lider olarak bir Cumhurbaşkanı olarak özellikle Karabağ Savaşı'nda gösterdiği liderlik, Türkiye'mizin de desteğiyle bizlerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dualarımızla, Karabağ'daki zafer elbette Azerbaycan'ı daha da güçlendirmiştir. Dolayısıyla bir kez daha hepinizi kutluyorum. Biz aynı milletin evlatlarıyız. Çünkü gönlümüz bir, kaderimiz bir, geleneklerimiz, milli değerlerimiz, maneviyatımız, heyecanımız bir, birimize baktığımızda gözlerimizdeki pırıltıyı zaten okuyoruz, o heyecanı duyuyoruz. İşte bugün Azerbaycan'da bu duygularla sizlerle beraberiz" dedi.

"İnşallah önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da yoğunlaşacaktır"

Kendilerine gösterilen ilgi, sevgi ve hürmeti büyük bir mutlulukla hissettiklerini belirten Tatar, "Onun için can Azerbaycan'ın çok değerli halkına bir kez daha hepimiz adına, heyetimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bu ilişkiler daha da yoğunlaşacaktır, daha da aramızdaki gerek kültürel gerek ticari, ekonomik, turizm, bütün bu bağlar daha da güçlenecektir. Temennim odur. Kıbrıs'tan gelen bizlerin temsilcilerinin burada sizlerle yapacağı temasların ve kardeşlik görüşmelerinin bağlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sergiledi.

Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde öğrencilere konferans verecek olan Tatar'ın Azerbaycan temasları 16 Ekim'e kadar devam edecek.