KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KAEÜ'nin söyleşisinde öğrencilerle online buluştu - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ile bir çevirim içi programda buluştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, online gerçekleştirilen "Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz" söyleşinin açılışında konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kıbrıs konusunda bilgisine, tecrübesine, deneyimine ve perspektifine başvurulabilecek en önemli ismin Tatar olduğunu anımsattı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da Kıbrıs'ın uluslararası ilişkiler ve jeopolitik öneminin öğrencilerin birinci derece kaynaktan dinlemelerinin önemli olduğunu anımsattı.

Karakaya, "Gençlerimiz birinci kaynaktan eğitildikçe kendi politikalarını ve uluslararası bakış açılarını inşa edecekler. Bu inşada sizlerin katkısı bizler için çok kıymetli. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın öğrencilerle bir araya gelmelerinden dolayı çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söyleşide KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi hakkında bilgiler veren Tatar, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı kendilerine bağlamak için Kıbrıs Türkleri ile çatışmalar gerçekleştirdiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak barışa, kardeşliğe ve insanlığa inandıklarını ve bunu önemsediklerini kaydeden Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyet'inden ayırmaya çalışan güçler bulunmaktadır. Bizi Türkiye'den koparmaya, ayırmaya çalışacak hiçbir güce ve duruma taviz vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı sonuna kadar korumaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Amacımız her zaman barış, kardeşlik ve insanlıktan yanadır ama eşitlikçi ve adaletli bir şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tatar, geçmişi çok iyi bilmek, dostu ve düşmanı iyi tanımak ve geleceği de ona göre planlamak gerektiğini vurguladı.