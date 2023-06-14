KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Bolu ziyareti sırasında Kıbrıs Gazileri salonda yer bulamayınca alandan ayrıldı

Bolu'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Ombudsman Bolulularla Buluşuyor' programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte katılan Kıbrıs Gazileri salonda yer bulamayınca alandan ayrıldı.

Bolu'da bir dizi ziyaretler ve etkinliklere katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'ya geldi. Bolu'ya giriş yapan Başkan Tatar'ın ilk durağı Bolu Valiliği oldu. Valilik ziyaretinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilim ve Sanat Merkezinde Ombudsman Şeref Malkoç'un katılımıyla düzenlenen 'Ombudsman Bolulularla Buluşuyor' programına katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte programa katılan Kıbrıs Gazileri katıldı. Salonda oturacak yer bulamayan Kıbrıs Gazileri, merkezin önünde bir süre bekledi. Ardından Bolu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü minibüsü alana geldi. Gaziler alandan ayrılmak üzere araca bindi.

Bir süre araç içerisinde bekleyen gazilere neden içeride oturmadıkları sorulduğunda ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı İbrahim Çelik, "Yorum yok" dedi.

Ardından yetkililer tarafından salonda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı İbrahim Çelik ve Şube başkan yardımcısına yer verilerek içeriye davet edildi.

Salona girmeyen diğer gaziler ise araçla alandan ayrıldı. - BOLU