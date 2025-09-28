Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanması adada gerginlik yaratıyor

NEW Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalar kapsamında Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasının adada gerilime ve tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul'u için geldiği New York'ta basın toplantısı düzenledi.

Türkevi'ndeki basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk halkının 1963'ten bu yana kısıtlamalar altında bulunduğunu belirten Tatar, adada eşit haklara sahip egemen iki devlet için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Tatar, son 5 yıldır müzakerelerde paradigma değişikliğine gittiklerine dikkati çekerek, federal temelli çözüm arayışından görüşmelerin artık ayrı iki devlet odaklı olarak yürütmelerinin KKTC'nin zeminini güçlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının haklarını dile getirmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Tatar, "Kıbrıs halkının egemenlik hakkı ve tanınması çağrısının tüm dünyaya duyurulması bizim için çok anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Adadaki silahlanma gerilime neden oluyor"

Tatar, bu hafta Rum tarafı ile yapılan gayriresmi görüşmelerde müzakere edilebilecek bir zeminin hala bulunamadığı bilgisini paylaşarak, "Rum tarafı, barış ve istikrar istediğini söylüyor ama sürekli silahlanma yapıyor." dedi.

Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aşırı silahlanmaya gittiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktardıklarını belirten Tatar, "Elbette bu aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor, daha fazla gerilime ve tedirginliğe neden oluyor." ifadesini kullandı.

-"Artık Kıbrıs'ta daha güçlü bir pozisyona girdik"

Tatar, AA muhabirinin, "bu hafta BM himayesinde, Rum tarafı ile yapılan görüşmeler sonrasında nasıl bir takvim belirlendiğine" yönelik sorusuna, "Hala ortak bir zeminimiz yok, çünkü egemen eşitlik talebimizi ısrarla kabul etmiyorlar. Bu olana kadar resmi müzakere süreci olmayacak." yanıtını verdi.

İlla bir çözüm olsun diye artık masaya oturmayacaklarına, çünkü bunun karşı tarafa bağımlıymış gibi algılandığını ifade eden Tatar, "Artık Türkiye'nin de tam desteği ile, Türkiye'nin güçlenerek dünyada söz sahibi olmasıyla geçmişle mukayese edildiğinde Kıbrıs'ta daha güçlü bir pozisyona girdik." dedi.

Tatar, "Kıbrıs Türkü artık bu paradigma değişikliği ile bir aktör olmuştur. Evet şimdiye kadar (müzakerelerde) taraftı ama aktör olamamıştı. Şimdi artık KKTC'nin gerçekleri dünyaya anlatılmıştır." diye konuştu.

Halen tanınmaması söz konusu olsa bile KKTC'nin birçok ülke ile ticareti olduğuna, birçok ülkeden turist ve öğrenci geldiğine dikkati çeken Tatar, "Artık sistem öylesine oturdu ki bu kurumsal yapıyı kimse kolay kolay bozamaz. Güney Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs üzerinde hiçbir yetkisi yoktur." açıklamasında bulundu.