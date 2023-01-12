KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kabul etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, ülkesine uygulanan ambargo ve izolasyonların, gençlik ve spor üzerinde oluşturduğu zulmün ortadan kaldırılması için Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu aktararak, KKTC'li sporcuların Türk milli takımlarının forması altında müsabakalara katılabilmesinin ülke gençliğinin dünya sporu ile buluşabilmesi adına yeni bir kapı açtığına dikkati çekti.

Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) anayasal adı ile gözlemci statüsünde katılmasının ülke gençliğinin yeni bir takım etkinlik ve faaliyetlerde yer bulmasına imkan sağlayacağını belirterek KKTC'yi yaşatmak için gençlik ve spora sahip çıkmanın önemine işaret etti.

KKTC'deki gençlik ve spora gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, KKTC'nin sporda altyapı ve tesis eksikliklerinin Anavatan'ın desteğiyle giderileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türkiye'de kariyer ile spor faaliyetlerinin birlikte yürütülmesini amaçlayan "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" çalışmalarının çok başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi KKTC'deki üniversiteler sürece katılıyor. Hem başarılı bir kariyer hem de çok başarılı spor hayatı olan sporcularımız ikilemde kalmayacaklar. Bir yandan spora devam ederken diğer yandan hayallerinin peşinden gidecekler. Doktor olmak istiyorsa doktor, hukukçu olmak istiyorsa hukukçu, mühendis olmak istiyorsa mühendis olacaklar bir yandan da Avrupa Şampiyonası'na, olimpiyatlara hazırlanabilecekler. Bu anlamda bu işbirliği açılımını burada başlatıyoruz ve KKTC'ye hayırlı olmasını diliyoruz."

Lefkoşa'da yeniden hizmete sokulan Taksim Sahası'nda sürecin tamamlandığını belirten Kasapoğlu, Bakanlığın KKTC ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda spor ve gençlik projelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, KKTC ile işbirliği yaptıkları projelerin uygulama safhasına geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek kabulünden dolayı Tatar'a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.