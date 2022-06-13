KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title