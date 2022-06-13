KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek. AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel Güncel Haberler

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