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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Pile-Yiğitler Yolu Açıklaması

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pile-Yiğitler Yolu'nun BM tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Tatar, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pile-Yiğitler Yolu'nun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, "Yolun son kalan 1,3 kilometrelik kısmının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Pile-Yiğitler Yolu'nun KKTC tarafında kalan kısmında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yol projesi ile ilgili bilgi alan Tatar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu'nun bir aşamaya kadar geldiğini, yolun ara bölgede kalan kısmı için BM'nin bir takım şartlar öne sürerek süreci tıkadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından BM kontörlündeki ara bölgeye, yol, üniversite ve kamu binaları yapıldığını hatırlatan Tatar, Pile'de yaşayan Türk halkının KKTC'ye geliş gidişlerini rahatlatacak ve Beyarmudu Sınır Kapısı'nın yükünü hafifletecek Pile-Yiğitler Yolu konusunda engellemelerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Pile'de yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak yolun bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti:

"Yolun son kalan 1,3 kilometrelik kısmının BM tarafından engellenmesi kabul edilemez. BM, Rumların ara bölgede yaptıklarına göz yumarken, aynı BM'nin insani bir mesele olan ulaşımın kolaylaştırılması ve Beyarmudu'ndaki trafik sıkışıklığının giderilmesi için yapılan Pile-Yiğitler Yolu'nun tamamlanmasına zorluk çıkarmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum."

-Pile Yiğitler Yolu süreci

KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni 17 Ağustos 2023'te kamuoyuna açıkladı.

Projenin açıklanmasının ardından başlatılan yol yapım çalışmaları, Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü personeli tarafından KKTC topraklarında engellenmek istendi.

KKTC güvenlik güçlerinin, projeyi engellemek üzere topraklarına giren BM Barış Gücü askerlerini 18 Ağustos 2023'te ara bölgeye (Yeşil Hat) geri itmesi üzerine, BM Güvenlik Konseyi, projeden "ciddi endişe" duyduklarını açıklayarak, BM Barış Gücü personeline yönelik "saldırıyı kınadıklarını" duyurdu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Colin Stewart, 9 Ekim 2023'te yaptığı bir paylaşımla Pile-Yiğitler Yolu ile ilgili genel çerçeve konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

KKTC Hükümeti, Kıbrıs'ta "Karma Köy" olarak bilinen BM kontrolündeki ara bölgede Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile'den, KKTC topraklarında bulunan Yiğitler'e toplam 11,6 kilometre uzunluğunda yol yapmak istiyor.

Yolun 7,5 kilometrelik kısmı KKTC topraklarında kalırken geri kalan 4,1 kilometrelik kısmı ise BM'nin kontrol ettiği ara bölgedeki Pile sınırları içinde yer alıyor.

BM ve GKRY, KKTC'nin Pile'ye Yiğitler'den yol yapımına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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