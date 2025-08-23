KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs ve Gazze Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'de yaşanan katliamların benzerinin 60 yıl önce Kıbrıs'ta Türklere yönelik yapıldığını belirterek, "Egemenliğimizden taviz vermeden Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacağız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Karpaz Bölgesi'ndeki Yenierenköy'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yenierenköy'ün Erenköy Direnişi'nden dolayı derin tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tatar, Rumların Kıbrıs meselesine dar bir zaviyeden bakarak, "Türkiye'nin işgali" olarak görmelerine karşın kendilerinin egemen eşit ve eşit uluslararası statüde 2 ayrı devleti savunduklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkı ile buralara kadar gelmiştir. Rumların, Türkiye'nin Ada'dan çekilmesini ve garantörlüğünü sonlandırmaya yönelik istekleri asla bizim kabul edeceğimiz yaklaşımlar değildir ve olmamalıdır. Bu açık ve nettir. Biz iki devletli siyasetimizi istikrarlı bir biçimde devam ettiriyoruz. Bu bağlamda 100 milyonluk Türk milleti arkamızdadır ve arkamızda durmaya devam ediyor."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 yıl öncesine kadar dünya genelinde "toplu katliam ve bir daha savaş olmaz" anlayışının geçerli olduğunu fakat Bosna'da başlayan sürecin, Gazze, Filistin, Ukrayna ve Libya'da şiddet olarak devam ettiğini vurguladı.

Tatar, Gazze'de yaşanan katliamların benzerinin 60 yıl önce Kıbrıs'ta Türklere yönelik yapıldığını, bugün dünyanın geldiği süreçte birçok yerde çatışmalar yaşandığını belirtti.

Dünyada güçlünün ve zalimin hukukunun geçtiğini ve mazlumların itilip kalkıldığını dile getiren Tatar, "Egemenliğimizden taviz vermeden Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacağız. Türkiye'nin desteği arkamızdadır. Bundan sonra kendi devletimizde özgürce, kendi irademizle, kimsenin tahakkümü olmadan bu kutlu yürüyüşü onurlu bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.