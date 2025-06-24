KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İsrail-İran Savaşı Değerlendirmesi: "Her Zaman Olduğu Gibi Hazırlıklı Olmak Zorundayız"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz'in jeopolitik açıdan kritik bir bölge olduğuna vurgu yaptı. Tatar, "Her türlü riskin bulunduğu bir bölgedeyiz. Her zaman olduğu gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz'in jeopolitik açıdan kritik bir bölge olduğuna vurgu yaptı. Tatar, "Her türlü riskin bulunduğu bir bölgedeyiz. Her zaman olduğu gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tatbikata emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, bölgedeki gelişmelerin önemine dikkat çekti.

İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan Tatar, Doğu Akdeniz'in jeopolitik açıdan kritik bir bölge olduğuna vurgu yaparak, "Her türlü riskin bulunduğu bir bölgedeyiz. Her zaman olduğu gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

KKTC'nin afet yönetimi alanında yıllar içinde ciddi bir deneyim ve koordinasyon kapasitesi kazandığını belirten Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi. Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve itfaiye gibi kurumların birlikte uyum içinde çalıştığını ifade etti.

Tatbikatta kullanılan cihazların son teknolojiye sahip olduğunu dile getiren Tatar, her yıl düzenlenen bu tür faaliyetlerin, KKTC'nin kurumsal kapasitesini güçlendirdiğini belirtti ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi kurum ve kuruluşlarıyla, ana vatan Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle geçmişe göre çok daha donanımlı ve hazırlıklıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının sonunda tatbikatta görev alan tüm personele ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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