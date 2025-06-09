KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İsrail'in Saldırısına Tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İsrail'in Saldırısına Tepki
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren 'Madleen' gemisine saldırısını kınadı ve bunu kabul edilemez bir insan hakları ihlali olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki göstererek, saldırıyı kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Tatar, insan hakları savunucularının bulunduğu "Madleen" gemisine İsrail'in saldırısını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması ve yardım almak için toplanan halka ateş açılması, kabul edilemez bir insan hakları ihlalidir.

İsrail'in yapmış olduğu bu terör içerikli eylemi ve soykırım girişimlerini kınıyor, tutuklanan aktivistler ve mürettebatın en erken zamanda serbest bırakılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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