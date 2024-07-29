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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, sözlerini kınadı. Tatar, İsrail'in insanlık suçlarını örtbas etmeye yönelik bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu İsrail'in soykırım faaliyetlerini durdurmaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı kınama mesajında, geçen ekimden beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden soykırımcı İsrail'in yetkililerinin, daima mazlumların yanında olan ve insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadlerini aşarak sataşmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mesajında, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin, İsrail'in hemen her gün işlemeye devam ettiği insanlık suçlarını ört bas etmeye yönelik olduğunu belirten Tatar, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumu, İsrail'in masum Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım faaliyetlerini bir an önce durdurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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