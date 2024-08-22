KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı. Tatar, kazada hayatını kaybeden Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, yaralılara acil şifalar diledi ve şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı taziye mesajında, askeri aracın kaza haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını üzüntü ile öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı dilerim."