Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması: 'İnsanlık Suçu İşleniyor'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması: 'İnsanlık Suçu İşleniyor'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü katliamların birinci yılına dair yaptığı açıklamada, 365 gündür devam eden insanlık suçlarına dikkat çekti ve saldırıların bir an önce son bulmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü katliamların birinci yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gazze'de 365 gündür insanlık suçu işleniyor." dedi.

Tatar, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve yıkıcı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, geçmişte 11 yıl benzer acıları yaşamış olan Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını istediğini kaydetti.

Gazze'de yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini, yaşanan katliamların unutulmayacağını belirten Tatar, masumların canına kastedenlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının bir an önce durmasını isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Gazze'de 365 gündür insanlık suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve sivil demeden sürdürülen bu acımasız kıyım bir an önce sona erdirilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Politika İsrail Güncel Dünya Gazze Tatar

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bay geçen takım 3 puan alır mı, puan veriliyor mu? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA) Deha CANLI İzle! Deha 3. Bölüm Show TV kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Servet Operasyonu Türk oyuncular kimler? Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü? Yalı Çapkını 77. bölüm neden yok? Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi, setleri nerede? Servet Operasyonu filmi nerede çekildi)? Fenerbahçe maçı ne zaman? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.