KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Camii İnşaatını Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Camii İnşaatını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Camisi'nin inşaatını ziyaret ederek, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tatar, caminin milli değerleri yücelteceğini ve birlik gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada'da yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Camisi'nin inşaatını ziyaret ederek Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanlığı Parkı içerisinde inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Tatar, caminin inşaatında emeği geçen herkese teşekkür ederek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yapımı devam eden yeni Yüksek Mahkeme binası ve cami, milli kütüphane ve sosyal aktivite bölgesiyle büyük bir yaşam alanı inşa edildiğini belirtti.

Caminin Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz'a hazırlanması için büyük gayret gösterildiğini işaret eden Tatar, bağımsız Türk devleti olarak dile, dini ve milli değerlere sahip çıkarak bugünlere gelindiğini vurguladı.

Tatar, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamlarını sürdürürken Türkiye'nin desteğinin de unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki örneklerden çatışma kültürünün ne kadar kolay alevlenebileceğine dikkati çeken Tatar, KKTC'de 20 Temmuz 1974'te sağlanan barış, huzur ve istikrarın devamı için birlik ve beraberliği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, KKTC'nin merkezi olan Metehan bölgesinde inşa edilen ve tarihe mal olacak caminin milli mücadeleyi kurumsallaştıracağına da işaret ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.