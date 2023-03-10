KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakerelere ancak KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulü durumunda başlanabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakerelere ancak KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulü durumunda başlanabileceğini söyledi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Tatar ile Stewart, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun gelecek hafta aday yapmayı planladığı ziyaret öncesinde genel değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu an için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile resmi müzakerelere başlama gibi bir durumlarının olmadığına dikkati çekerek "GKRY ile resmi müzakerelere, ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulü durumunda başlanılabilir." dedi.

Tatar, resmi müzakereler konusunda tutumlarını Stewart'a, dolayısıyla BM'ye bir kez daha ileterek teyit ettiklerini belirterek diyalog konusunda büyük bir çaba ortaya koyan Stewart ve ekibine teşekkür etti.

GKRY Lideri Hristodoulidis'in Avrupa Birliği'ni (AB) Kıbrıs meselesine daha fazla dahil etme çabalarını değerlendiren Tatar, GKRY ve Yunanistan'ın üyeliklerinin bulunmasından dolayı AB'nin konuya taraf olduğunu vurguladı.

Tatar, AB'nin Kıbrıs meselesine daha fazla dahil olmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak kurulabilecek bir masaya Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve BM haricinde başka biri oturamaz." şeklinde konuştu.

Rumların silahlanması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tatar, şunları kaydetti :

"Rumların silahlanması ve Doğu Akdeniz'deki gerginliğin artırılmasının kimseye bir faydası olmaz. Biz, Kıbrıs'ta barış, huzur, iki halkın menfaatine gelişmeler ve işbirliği arzu etmekteyiz."

Tatar, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile 15 Mart Çarşamba günü yapacakları görüşmede de aynı konuların gündeme geleceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Şefi Colin Stewart, iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek görüşmede Tatar'a Türkiye'deki depremden dolayı Kuzey Kıbrıs'ın trajik kayıpları için tekrar başsağlığı dilediğini söyledi.

GKRY vatandaşları ile BM personelinin topladığı 6 kamyon insani yardımı KKTC'deki koordinasyon merkezine teslim ettiklerini Tatar'a ilettiğini aktaran Stewart, deprem dolayısı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Tatar'la görüşmelerinde Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun gelecek hafta adaya yapacağı ziyaretle ilgili detayları ele aldıklarını anlatan Stewart, BM'nin adada çözüme yönelik çabalarını sürdüreceğini söyledi.