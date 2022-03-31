KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim yegane teminatımız Türkiye'dir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bir devlet olmanın mutluğu ve gururu içerisinde biz asla 1974'ten öncesine geri gitmeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs'ı terk etmesini kabul etmiyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız Türkiye'dir" dedi.

Bursa'nın, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi'nde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. Çok sayıda gazi ile birlikte fotoğraf da çektiren Tatar, ardından Mihraplı Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Tatar, her Türk insanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir kez dahi olsa ziyaret etmelerini, görmelerini istediklerini belirtti.