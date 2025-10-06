Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bir Millet 3 Devlet Anlayışı Yaygınlaşıyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendiğini belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üyeliklerinin önemine vurgu yaptı. Tatar, 12. Zirve'de KKTC'nin bayrağı ve anayasal adıyla temsil edileceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü ifade ederek, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 6–7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar, KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olarak bulunmasının önemine dikkat çekerek, teşkilata üye ülkeler ile ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi.

Jeopolitik ve jeostratejik olarak KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki kökleşen varlığının Türk devletleri için önemine vurgu yapan Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi'nde KKTC'nin bir kez daha kendi bayrağı ve anayasal adı ile temsil edileceğini belirtti.

Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü anlatarak, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'ın KKTC'ye olan ilgisi bu anlayışın hem orada hem de KKTC'de pekişmesine yol açtı. Sadece Azerbaycan ile değil diğer birlik üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi daha ileriye taşıma çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.