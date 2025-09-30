KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen kabulde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve BBP heyeti eşlik etti.

Kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyona dayalı modelin aslında "Birleşik Kıbrıs"ı hedeflediğini ve "sıfır asker-sıfır garanti" ön şartı taşıdığını belirterek bunun, Kıbrıs'ı 1960'lı yıllardan daha kötü şartlara geri döndürmek için kurgulanan siyasi bir oyun olduğunu dile getirdi.

Tatar, Kıbrıslı Rumların egemenliklerini KKTC'ye kabul ettirmeye çalıştıklarını vurgulayarak dayatmalara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İki devletli siyasetle KKTC'nin güçlendirilmesi dışında bir alternatif olmadığını anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kopmaz ve sarsılmaz bağlar ile gönül birliği bugün daha da pekişmiştir. Kıbrıs Türkü'nü sadece Türkiye Cumhuriyeti tanımaktadır. Raif Rauf Denktaş'ın, 'Türkiye'nin bizi tanıması,100 tane ülkenin tanımasına bedeldir' diye bir sözü vardır. Türkiye bizi tanıyor ve buraya olan ilgisi, alakası, şefkati de bambaşkadır." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de parti olarak Kıbrıs ve Kıbrıs Türkü'ne olan sevdalarının, inanç, iman ve milli duygular içerdiğini aktararak, Rumların "Türksüz bir Kıbrıs hayal ettiğini" bildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 5 yıllık görev süresinde, KKTC-Türkiye ilişkilerinin ilerlediğini ve KKTC'nin tanıtılmasında önemli adımlar atıldığını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı çağrıların karşılık bulacağını vurguladı.

Yaptığı çalışmalar için Tatar'ı tebrik eden Destici, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu. ???????

Kaynak: AA
500
