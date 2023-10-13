KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri'nin açılışında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Tatar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte, vatan için canlarını feda eden şehitler ve hayatta olmayan devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, KKTC'ye verdikleri destekler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Tatar, KKTC'ye uygulanan ambargoya karşı Kıbrıs Türk halkının sergilediği büyük direnişin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

Yılmadan ve usanmadan KKTC'yi tanıtmaya devam ettiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Türklerine destek olan Azerbaycan halkına da teşekkür etti.

Tatar, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan'ı daha da güçlendirdiğini vurgulayarak Kıbrıs Türk halkının da bağımsızlık için büyük mücadele verdiğini kaydetti.

KKTC'nin egemenlik mücadelesinden de bahseden Tatar, "Azerbaycan'la aramızdaki münasebetlerin daha da gelişmesini temenni ediyorum. KKTC'nin ciddi turizm yatırımları var. 144 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veren üniversitelerimiz var. Tüm bunlar KKTC'nin son 50 yıldaki başarısıdır. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi KKTC'nin gerek turizm, gerek eğitim, gerek tarım alanında aşamalı gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda refah dolu bir gelecek bizi beklemektedir." dedi.

Tatar, "KKTC'yi daha da güçlendirebilmek için dost ve kardeş ülkelerin yanımızda olmaya devam edeceklerine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'la aynı milli ve manevi değerlere sahip olduklarını söyleyen Tatar, "Önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da yoğunlaşacak, ticari, ekonomik ve kültürel bağlarımız daha da güçlenecektir." diye konuştu.

Tatar, "Türk devletleri olarak büyük bir ailenin evlatlarıyız. Dünyada 300 milyondan fazla Türk kökenli insanın olduğunu biliyoruz. Turan ülküsünün, Turan sevdasının gerçekleşeceğini umut ediyoruz." dedi.

KKTC İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri yaptığı etkinlikte Tatar, katılımcı firmaların stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, KKTC ve Azerbaycan'ın turizm ve eğitim sektöründen çok sayıda davetli yer aldı.

Tatar, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Ardından 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçen Tatar, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Tatar, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek anıt defterini imzaladı.