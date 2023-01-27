KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı Güncel Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı kınadığını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı kınadığını bildirdi. Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, " Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen kalleş saldırı sonucu elçilikte görevli güvenlik amirinin şehit edilmesini şiddetle kınıyor, Azerbaycanlı soydaşlarımıza şahsım ve halkım adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. Saldırıda yaralanan büyükelçilik personeline acil şifa dileyen Tatar, KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan devletinin yanında yer aldığını vurguladı. Kaynak: AA / Güncel Azerbaycan Kıbrıs Tahran Tatar Güncel Haberler

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