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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

İlham Aliyev Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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