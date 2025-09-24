KKTC Cumhurbaşkanı Tatar 2025 seçim bildirgesini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını tanıttı.

Tatar'ın "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasının tanıtımı, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Tanıtım programına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra milletvekilleri ve partililer katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tanıtım programında, KKTC ve Türkiye'den folklor ekiplerinin gösterileri yer alırken, sanatçı Yavuz Bingöl de sevilen parçalarını seslendirdi.

Programda daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim'de 1. turu yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasını tanıtarak, seçim bildirgesini anlattı.

Tatar, 5 yıl içinde KKTC'nin kalkınma hamlesinin hızlanacağını ve halkın refah seviyesinin artacağını söyleyerek, "Şimdi geleceğe bakma zamanı." dedi.

Ülkesi için bundan sonraki sürecin müzakereden diplomasiye geçiş olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı 'Atak Diplomasi'dir. Atak Diplomasi, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının iradesini ciddiyetle dikkate alan bir anlayıştır. Başkalarının belirlediği dikte edilmiş sınırlara sıkışmadan, kendi yolunu açan, stratejik çıkarlarını merkeze koyan bir vizyonun açılımıdır."

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Ekim'den sonraki dönemde sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, teknoloji, ekonomi, turizm, tarım, kültür ve sanat ile Kapalı Maraş konusunda yapmak istediği 2. açılım konularındaki proje ve çalışmalarını aktararak, "Birlikte başardık ve hep birlikte daha fazlasını başaracağız." ifadesini kullandı.