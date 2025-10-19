Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Sayım İşlemleri Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemleri tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçim merkezi ve Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde yapılan sayım işlemleri, ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci tura geçileceğini belirtiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
