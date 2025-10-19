KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde Katılım Oranı %45,07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 15.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 45,07'sinin oy kullandığını belirtti.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

Saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 45,07'ye çıktı

TAK'ın haberine göre, YSK Başkanı Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde tüm sandıklarda oy verme işlemlerinin saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirterek, saat 15.00 itibarıyla katılım oranlarının yüzde 45,07'ye ulaştığını açıkladı.

Özerdağ, oy verme işlemlerinin sakin geçtiğini belirterek, sürecin bazı yerlerde pusulaların fotoğraflarını çekme gibi ihlaller dışında başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyadaki ihlallerin de sıklıkla yaşandığını ve şikayet edildiğini dile getiren Özerdağ, bu konuda vatandaşları, siyasi parti üyelerini ve adaylarını kurallara uymaya çağırdı.

YSK'den verilen bilgiye göre saat 15.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle:

"Yüzde 46,69 Lefkoşa, yüzde 44,57 Gazimağusa, yüzde 44,30 Girne, yüzde 43,05 Güzelyurt, yüzde 44,53 İskele ve yüzde 47,27 Lefke."

Buna göre en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.