KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde 2 Binden Fazla Polis Görev Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, 2 binden fazla polisin sandık güvenliğini sağladığı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 777 sandık, seçim kurulları ve diğer birimlerde sandık güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 166 polis görev aldı.

Seçimin, huzur ve güven içinde yapılması için tüm unsurları ile gereken emniyet tedbirlerinin alındığını açıklayan Polis Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla diğer polis hizmetlerinde aksama yaşanmayacağını duyurdu.