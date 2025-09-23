KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda Süreci Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için adayların propaganda süreci başladı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla başlayan cumhurbaşkanı seçimi propaganda süreci, seçim yasakları nedeniyle 18 Ekim saat 18.00'de son bulacak.

Propaganda sürecinde adaylar el ilanları ve duvarlara astıkları afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları kullanamayacak ve dini ibarelere yer veremeyecek.

YSK'nın açıklamasına göre, adaylar ve siyasi partilere miting için alan gösterilecek ve bu alanlar dışında toplantı, gösteri ve diğer siyasi aktiviteler yapılamayacak.

Adayların oy pusulasındaki sıralaması belli oldu

KKTC'deki 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 adayın oy pusulasındaki sıralaması kura ile belirlendi.

YSK'da yapılan kura çekimine göre, adayların oy pusulasındaki sıralanış ve BRT'de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak:

"1-Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), 2- Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3-Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 4-Ahmet Boran (Bağımsız), 5- Mehmet Hasgüler (Bağımsız), 6- İbrahim Yazıcı (Bağımsız), 7-Hüseyin Gürlek (Bağımsız), 8-Ersin Tatar (Bağımsız)"

Öte yandan YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, 29 Eylül'de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. Seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak 4 Ekim belirlenirken, 16 Ekim'de ise seçmen kartlarının dağıtımı son bulacak.