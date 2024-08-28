KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Kabul Etti

Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile diğer yetkililer eşlik etti.

Hediye teatisinin ardından konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki toplum ve iki devlet olduğu gerçeğinin uluslararası kamuoyu tarafından artık kabul edildiğini belirterek ülkesine uygulanan ambargo ve engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Lefkoşa Çevre Yolu Projesi için Bakan Uraloğlu ve Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, "Hedefimiz ana vatan, yavru vatan ve Mavi Vatan olarak geleceğe emin adımlarla yürümektir. Türk dünyasının burada bir incisi olarak vatandaşımızın refahı için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tatar, Bakan Uraloğlu ve heyetini ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da KKTC'ye her zaman destek verdiklerini ifade ederek KKTC'nin neye ihtiyacı varsa, kendilerine ne görev düşüyorsa bunlara hazır olduklarını belirtti.

Lefkoşa Çevre Yolu Projesi ile vatandaşa biraz daha dokunmayı amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, KKTC'ye ulaştırma alanında yatırımların devam edeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güzel işler yapacağız. Mavi Vatan noktasında da bu çok kıymetli. Gemi trafik yönetim hizmetleriyle ilgili bir çalışmamız var onu da hayata geçirdiğimizde inşallah Doğu Akdeniz'de KKTC'nin zaten güçlü olan stratejik konumunu biraz daha güçlendireceğiz."