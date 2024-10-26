KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'ye Ziyarette Bulunuyor

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etmek için bugün Türkiye'ye geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak amacı ile bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'dan Ankara'ya geçecek, Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret edip ve çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Pazar akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek" ifadelerine yer verildi.