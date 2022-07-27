KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2)

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

Osmaniye'de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), 'Mavi Vatan Kıbrıs- Kıbrıs Adası'nın Jeopolitik Önemi ve Kıbrıs Türk'ünün Varoluş Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'ndeki programa, Tatar'ın yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı 25- 26'ncı Dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanının verilmesiyle ilgili senato kararını okudu. Rektör Turgay Uzun, fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Tatar'a, cübbesini giydirerek diplomasını takdim etti.

Konuşmaların ardından Rektör Turgay Uzun tarafından, günün anısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Ay Yıldız işlemeli plaket takdim edildi. Program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.