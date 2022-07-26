KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'e geldi.

 - Güncelleme:

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'e geldi.

Deniz yoluyla Taşucu Limanı'na gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, vali yardımcı İbrahim Küçük ve protokol üyeleri karşıladı. Çiçek takdim edilen Tatar, önce Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'ne buradan da beraberindeki heyetle birlikte Yeşilovacık Şehitler Parkı'na geçti. Burada incelemede bulunup, vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Irak'ta sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Güncel

Ersin Tatar Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title