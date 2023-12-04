KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bişkek'te bir araya gelerek samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, Kırgızistan'ın KKTC'ye olan desteğini artırması talebinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bişkek'te bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bişkek'te bir araya geldi.

Tatar, Caparov ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Caparov ile önce baş başa görüştüklerini, daha sonra heyetler arası yemekte bir araya geldiklerini kaydeden Tatar, görüşmeye ilişkin, "Samimi bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

Tatar, Caparov'a, Kıbrıs sorununu, Kıbrıs sorununun geldiği aşamayı, Kıbrıs'a yapılan haksızlıkları, uluslararası sıkıntılarını ve iki devletli çözüm siyasetinin nedenlerini ve gerekçelerini aktardığını söyledi.

Kırgızistan ziyaretini "çok başarılı" bir ziyaret olarak niteleyen Tatar, "Kırgızistan'ın bize olan desteğini artırması yönünde taleplerde bulunduk." dedi.

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın, yıllar önce KKTC'yi ziyaret ettiğini, Kıbrıs meselesine hakim olduğunu ve Kıbrıs Türküne yapılan haksızlıkların ne anlama geldiğini gayet iyi bildiğini dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile yemekte, Tatar'a eşlik eden KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından Tatar ve Caparov görüşmesinden fotoğraf paylaştı.