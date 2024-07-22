KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin TCG Anadolu gemisinde Kıbrıs gazilerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında; KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimizi ve gemide bulunan gazilerimizi ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti" denildi.