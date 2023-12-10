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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, insan hakları ihlallerine dikkat çekti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ambargolar ve federasyon yapısının kabul ettirilmeye çalışılmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'deki duruma da değinerek, AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesini eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu ambargolar ve zoraki olarak federasyon yapısının kabul ettirilmeye çalışılması insan haklarına aykırı davranışlardır." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tatar, "1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi ile her yıl kutlanan bu önemli gün, insan haklarına ve evrensel değerlere dikkati çekmek, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek ve insan hakları konusundaki farkındalığı artırmak amacı taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"İnsan haklarına saygı ve değer verilmesi gerektiğini vurgulamak için ilan edilen bu önemli günde BM'ye, Kıbrıs'ta iki halk olduğunu ve insan hakları dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs adasında söz sahibi olduğunu hatırlatmak isterim.

Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında katliamlarla başlayan devlet yapısının dışına itilme ve 1974 sonrasında yaşamış olduğu izolasyonlar kabul edilemez. İnsan haklarının, BM ve Avrupa Birliği'nde (AB) bu kadar öne çıkarılmasına rağmen Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu ambargolar ve zoraki olarak federasyon yapısının kabul ettirilmeye çalışılması insan haklarına aykırı davranışlardır."

Tatar, Gazze'deki duruma da değinerek, "Gazze'de bugün yaşanan insanlık dışı olaylara ve on binlerce sivilin katledilmesine seyirci kalan AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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