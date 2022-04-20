KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Haberler

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tatar, Başbakan Sucuoğlu'nun dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ettiğini ve Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiğini söyledi.

Tatar, değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için akşama kadar zaman istediğini ve Sucuoğlu'nun da bunu kabul ederek ayrıldığını belirtti.

Sucuoğlu'nun öğleden sonra yeniden gelerek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu kaydeden Tatar, "Hukukçularla istişare sonucunda istifanın tek taraflı olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım." dedi.

Tatar, Başbakan Sucuoğlu ile 15.30'da yaptığı görüşmede, hükümetin istifasını kabul ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.

Sucuoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini söylediğini aktaran Tatar, bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Tatar, "Ülkede ekonomik kriz var. Türkiye ile imzalanan protokolün bir an önce istişarelerle uygulamaya konulması önemli. Bu görüşlerimi Başbakan Sucuoğlu ile de paylaştım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağı bilgisini verdi.

Genel seçimler

Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Sucuoğlu'na vermişti.

Tatar, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamıştı.

Buna göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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