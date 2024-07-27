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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Gazze'yi gördükten sonra 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz'

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta herhangi bir anlaşmanın iki devletin işbirliği şeklinde olabileceğini belirterek, 'Gazze'yi gördükten sonra 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta bundan sonra herhangi bir anlaşmanın, iki devletin işbirliği şeklinde olabileceğini belirterek, " Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Tatar, buradaki konuşmasında, egemen eşitlik ve KKTC devleti kabul edilmeden Rumlar ile müzakere masasına oturmayacaklarını vurguladı.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün Ada'da bulunan Türk halkı ve tarihsel süreçten alınan hukuki bir hak olduğunun altını çizerek, kimsenin Türkiye'yi garantörlükten vazgeçmeye davet edemeyeceğini belirtti.

Rumların, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 2016-2017'de yürütülen müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi yönündeki isteklerinin gerçekçi olmadığına dikkati çeken Tatar, bir daha Crans-Montana sürecine dönmeyeceklerini söyledi.

Tatar, İsviçre'deki görüşmelerde Rumların, Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesini ve garantörlüğün kaldırılarak, "Sıfır asker, sıfır garanti' yaklaşımını sergilediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacaktır ve Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir."

Konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne de değinen Tatar, o dönem Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın talimatı ile Nikos Sampson'un 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği askeri darbenin, aslında bir Yunan işgali olduğunu belirterek, Mehmetçiğin 50 yıl önce Ada'ya çıkarak bu işgali sonlandırdığını anlattı.

Tatar, KKTC ekonomisinin gelişmesi ve Türk toplumunun geleceğe güvenle bakabilmesi için TOBB Başkanı ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, tarihsel süreç içerisinde Türkiye'nin Kıbrıs konusunda hep stratejik planlar dahilinde hareket ettiğini söyledi.

KKTC'nin ekonomik kalkınması ve halkın refahı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Güzelyurt'a yapılacak soğuk hava deposu sonrası narenciye ürünlerinin katma değerini arttırmak için projeleri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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