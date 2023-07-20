KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bugün bir savaşın değil Kıbrıs Adası'nda insanca yaşamanın yıl dönümüdür'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, '1974 sabahı Barış Harekatı ile Girne sahillerinde barış güneşi doğdu' ifadelerini kullanarak, 'Bugün bir savaşın değil Kıbrıs Adası'nda insanca yaşamanın yıl dönümüdür' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "1974 sabahı Barış Harekatı ile Girne sahillerinde barış güneşi doğdu" ifadelerini kullanarak, "Bugün bir savaşın değil Kıbrıs Adası'nda insanca yaşamanın yıl dönümüdür" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılının kutlandığı törende konuştu. Tatar, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, silahlı kuvvetlere ve tüm konuklara selamlarını ileterek başladı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünü ortak acımız 6 Şubat depremi sebebiyle buruk şekilde idrak ettik" ifadelerini kullanarak, Şampiyon Melekler takımına ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

20 Temmuz Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin her tülü zorluğa göğüs gereceğinin en önemli örneği olduğunu dile getiren Tatar, "Bugün bir savaşın değil Kıbrıs Adası'nda insanca yaşamanın yıl dönümüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 yılının barışın en önemli miladı olduğuna işaret ederek, "28 Mayıs tarihindeki seçimlerinin ardından ilk ziyaretinizi bize yapmanız ve bugünde bizlerle olmanız tüm dünyaya Kıbrıs türkü yalnız değildir mesajıydı" dedi.

"1974 sabahı Barış Harekatı ile Girne sahillerinde barış güneşi doğdu"

Tatar, "Kıbrıs Türkleri, egemen eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanırken, açlık ve yoksulluğa itilmiş ancak direnmiştir. Mücadele ederek Türklüğün onurunu çiğnetmemiş ezan sesini susturmamıştır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Kıbrıs'ı Yunanistan'a eklemek hedeflerindeydi, 1974 sabahı Barış Harekatı ile Girne sahillerinde barış güneşi doğdu. Kıbrıs meselesi Türkiyesiz olamaz. Garantör ülke olarak Türkiye'nin tek taraflı garantörlük hakkına sahip çıkan Adnan Menderes'i rahmet ve minnetle anarken Kıbrıs davamıza sahip çıkan Bülent Ecevit'i de saygı ile yad ederim" dedi.

"Egemenliğimizi Rum tarafına asla teslim etmeyeceğiz"

Rum-Yunan ikilisinin Annan Planı referandum görüşmelerinde yaşananlar, Kıbrıs'ta federal çözümün mümkün olmadığını gözler önüne serdiğini hatırlatan Tatar, "Egemen eşit çözüm şeklini gündeme getirirken bu çözüm şeklimiz Türkiye ile 2021 yılında da sunulmuştu. Müzakere masasına bu olmadan oturmayacağımızı her zaman söylüyoruz. 0 asker 0 garantör söylemleri ile Türk askerini buradan uzaklaştırmak ve Kıbrıs Türk halkını ezerek federal müzakereye zorlama dönemi tamamen bitmiştir. Egemenliğimizi Rum tarafına asla teslim etmeyeceğiz. Adil bir çözüm ancak 2 devletin ortak anlaşması ile olabilir. Kıbrıs'ta 1974 ten beri devam eden barış ve kalıcı çözüme her zaman hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimiz ve nefesimiz oldunuz, sizlere minnettarız" dedi.

"Kıbrıs Türk tarafı ve Rum tarafı eşit statüdedir"

İki devlet arasında iş birliği mekanizması kurulması için çok mücadele ettiklerini ifade eden Tatar, "Rum liderine günlük yaşamı kolaylaştıracak olan konularda görüşlerimizi ifade ettik. Rum tarafından henüz bunlara yanıt gelmedi. Bunlar aynı zamanda bir samimiyet testi. Kıbrıs Türk tarafı ve Rum tarafı eşit statüdedir" dedi.

"KKTC güçlü bir konuma gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Türkiye'den getirilen suyun tarımsal alanda da kullanılması için çalışmalar devam ettiğini aktaran Tatar, "Enterkonnekte çalışmaları da devam ederken 18 Temmuz'da bir mutabakat metni imzalandı. 1974'ten 49 yıl sonra bu ülke birçok alandaki gelişmeleri ile bilişim ve teknoloji üreten bir ülke haline gelmeye başlamıştır. KKTC güçlü bir konuma gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gelişmeler halkımızın refahını artırmaktadır" dedi.

Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin ne kadar güçlendiğini gösterdiğini ifade eden Tatar, "Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan bu proje KKTC'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Kıbrıs Türkü büyük bir azim ve kararlılıkla kendi devletini kurma beceresini göstermiştir" dedi. - LEFKOŞA