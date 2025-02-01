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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Temsilcisi Colin Stewart ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Temsilcisi Colin Stewart ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya geldi. Görüşmede, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yeni sınır kapılarının açılması konusundaki irade ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Tatar, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Stewart ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kabulün ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Stewart ise gazetecilere, görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yeni sınır kapılarının açılması konusunda iki liderin iradesinin bulunduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararı aldığını hatırlatan Stewart, Ada'daki tarafların ara bölgenin bütünlüğü ile BM kararlarına ve BM'nin ara bölgedeki varlığına saygı duyacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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