KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilci adayını onayladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için önerdiği kişisel temsilci adayını onayladığı bildirildi. BM Genel Sekreteri'nin önerdiği kişi Maria Angela Holguin Cuellar olarak belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için önerdiği kişisel temsilci adayını onayladığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde Guterres'in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak önerdiği kişinin Maria Angela Holguin Cuellar olduğu belirtildi.

Tatar'ın dün akşam saatlerinde kişisel temsilcinin onayına ilişkin bildirimi Guterres'e ulaştırdığı ifade edildi.

Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Holguin Cuellar, daha önce de BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunmuştu.

BM Genel Sekreteriyle varılan mutabakat kapsamında, kişisel temsilcinin 6 aylığına atanacağı, tek görevinin de yeni ve resmi müzakere sürecine geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmak olacağı belirtildi.