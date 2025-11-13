Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye Kıbrıs Sorununun Çözümünde Temel Aktör

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümündeki önemine vurgu yaparak, Türkiye ile KKTC arasında sarsılmaz kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının statüsünün müzakereye açık olmadığını da ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, " Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmekte." dedi.

Erhürman, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Görev sürem içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımak, ülkemi, halkımı Türkiye kamuoyunda daha da bilinir, daha da tanınır kılmak benim için en önem verdiğim çalışma alanlarından biri olacaktır." diyen Erhürman, Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetki ve görevleri olan üç garantör ülkeden biri olduğunu belirtti.

Erhürman, Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne attığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yalnızca aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ilişkisi dolayısıyla değil özellikle Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne arttığı koşullarda Kıbrıslı Türklerin kendilerini güvende hissetmelerinin hukuki dayanağı olan garantör ülke olma vasfıyla da Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmektedir."

"Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biridir. Halkımın bu statüsü tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık değildir. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs Adası'nın tamamında egemenlik haklarına sahiptir." ifadesini kullanan Erhürman, Kıbrıs Adası'nın tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren enerji, hidrokarbon, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.