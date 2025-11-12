Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İlk Resmi Ziyareti İçin Ankara'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere bu akşam Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yapılan ziyaret için Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman Lefkoşa'dan Ata Cumhurbaşkanlığı uçağını kullandılar.

Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu tarafından karşılanan Erhürman, yarın sabah başlayacak resmi programı kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Saat 10.00'da Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak olan Cumhurbaşkanı, saygı duruşunun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Erhürman, öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Konutu'nda çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Gün içinde KKTC Ankara Büyükelçiliği'ni de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet başkanı protokolüyle karşılanacak.

İki cumhurbaşkanı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Ziyaret, Erdoğan ve Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısı ile sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve beraberindeki heyet aynı akşam özel uçakla Lefkoşa'ya dönecek.

Kritik dönemde gerçekleşen ziyaret

Erhürman'ın Ankara ziyareti, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Aralık ayında başlatacağı yeni temaslar ve yıl sonunda düzenlenmesi beklenen gayri-resmi 5 artı 1 formatındaki Kıbrıs toplantısı öncesinde önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

BM'nin girişimiyle yapılması planlanan toplantıya iki Kıbrıs lideri ile üç garantör ülke (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık) temsilcileri katılacak. Görüşmenin, yeni sürece dair tarafların siyasi iradesini ve müzakere çerçevesini belirlemesi bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün Atina'da yapılan Yunanistan–Kıbrıs Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Seçim sonrası ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı  Erhürman, 19 Ekim 2025'te yapılan seçimde yüzde 62,76 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, 24 Ekim'de yemin ederek göreve başlamıştı. Ankara ziyareti, Erhürman'ın göreve gelişinden sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesine verilen desteğin yeniden vurgulanması" açısından özel önem taşıdığını belirtti.

