KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Hristodulidis ile Holguin'in Burada Olmadığı Zamanlarda da Görüşmek Konusunda Hemfikir Olduk

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Hristodulidis ile Sayın Holguin'in burada olmadığı zamanlarda da görüşmek konusunda hemfikir olduk. Diyalog ve diplomasiyi, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

