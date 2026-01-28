Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Hristodulidis ile Holguin'in Burada Olmadığı Zamanlarda da Görüşmek Konusunda Hemfikir Olduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile diyalog ve diplomasiye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Hristodulidis ile Sayın Holguin'in burada olmadığı zamanlarda da görüşmek konusunda hemfikir olduk. Diyalog ve diplomasiyi, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Hristodulidis ve Sayın Holguin ile üçüncü üçlü görüşmemizi gerçekleştirdik. Sayın Hristodulidis ile Sayın Holguin'in burada olmadığı zamanlarda da görüşmek konusunda hemfikir olduk. Diyalog ve diplomasiyi, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı