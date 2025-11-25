KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Barış Kuvvetleri Komutanı Kılınç'ı Kabul Etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve diğer askerleri kabul ederek ziyaret sonrası memnuniyetini dile getirdi.
(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç'ı kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Güv.K.K. Yrd. Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor'da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.