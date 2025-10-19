KKTC Cumhurbaşkanı Adayları Oylarını Kullandı

Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı adayları, seçimin ilk turu için oy kullanma işlemini tamamladı. Adaylar, halkın demokrasiye katılımının önemine vurgu yaparak, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı adayları Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, İbrahim Yazıcı, Osman Zorba ve Ahmet Boran seçmen kayıtlarının bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

Adaylar, KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandığa giderek oy verdi.

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Hasgüler, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, toplumun halkçı siyasete ihtiyaç duyduğunu belirterek, cumhurbaşkanı seçiminin gelecek 5 yıl açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bağımsız aday Kırdağ da Kıbrıs Türk halkının 50 seneyi aşkın süredir sandığa gittiğini ve demokrasiyle tanışık olduğunu vurgulayarak, seçimin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bağımsız aday Yazıcı da oyunu kullanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, seçim kampanyası süresince Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya en iyi şekilde duyurduğunu vurguladı.

Sükunet içerisinde geçen seçimlerin aynı şekilde devam etmesini dileyen Yazıcı, "Kazanan Kıbrıs Türk halkı ve demokrasi olsun." dedi.

Kıbrıs Sosyalist Partisinin cumhurbaşkanı adayı Zorba ve bağımsız aday Boran da seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı.

KKTC cumhurbaşkanı seçimi

KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti.

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan biri yüzde 50+1 oy aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
