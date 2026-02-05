KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Korukoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M.Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Korukoğlu, "Portre" kategorisinde oyunu Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana kullandı.

Korukoğlu, "Haber"de Kharnes Alferi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" fotoğraflarına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını oylayan Korukoğlu, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerine oy verdi.

Korukoğlu, ikinci defa Yılın Kareleri oylamasına katıldığını belirterek, kareleri seçerken fotoğraflar arasında seçim yapmakta çok zorlandığını dile getirdi.

AA foto muhabirlerini tebrik eden Korukoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların Gazze'deki katliamı gösterdiğini ve insanın canını yakan kareler olduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.