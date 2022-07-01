KKTC, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde Rum kesimiyle hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir... - Haberler

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KKTC, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde Rum kesimiyle hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir...

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
KKTC, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde Rum kesimiyle hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir...

KKTC, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde Rum kesimiyle hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir paket sundu.

KKTC, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde Rum kesimiyle hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir paket sundu.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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