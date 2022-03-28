Kayseri Ulaşım AŞ, KKTC'nin toplu taşımasına danışmanlık ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi ile ilgili çevrim içi sunum yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda yurt içi ve dışında danışmanlık desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonunda Bakan Erhan Arıklı ile üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıya, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Akif Erdoğan ve ulaşım uzmanı Feyzullah Gündoğdu çevrim içi sunumla katkı sağladı.

Sunumda KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi'nde gelinen aşama ve hedefler, KKTC'deki toplu taşıma ile ilgili saha gözlemleri sırasında yapılan tespit ve karşılaşılan sorunlar, sürdürülebilir bir sistem oluşturulması için proje kapsamında yapılacak planlamalar ve öneriler konularında bilgiler verildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Arıklı, "KKTC'de güvenli, kaliteli, yüksek standartlı, modern ve entegre bir ulaşım sistemi oluşturma çalışmaları çerçevesinde, bu alanda çeşitli ödülleri bulunan Kayseri Büyükşehir ve Ulaşım AŞ'nin bilgi ve tecrübesinden faydalanabilmek bizim için büyük bir şanstır." ifadelerini kullandı.