KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması tarihin en büyük protokolü

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Yaklaşık 16 milyar Türk liralık proje desteğini ve hibeyi içeren Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı ve ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Üstel, Ankara'da tarihi bir anlaşmaya daha imza attıklarını belirterek, "Yaklaşık 16 milyar Türk liralık proje desteğini ve hibeyi içeren Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur." diye konuştu.

Anlaşmanın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve herkese teşekkürlerini sunan Üstel, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin "sadece finansal değil aynı zamanda yaşamsal" olduğunu vurguladı.

Üstel, Türkiye'nin varlığı, KKTC halkına sağladığı proje destekleri ve Kıbrıs Türk halkına sağladığı güven duygusunun, "içinde bulunulan coğrafya göz önüne alındığında" asla rakamlarla değerlendirilmeyeceğine dikkati çekerek, "Anavatanı olmayanların, koruyucusu, garantörü olmayanların içinde bulunduğumuz coğrafyada ne duruma düştüklerini üzülerek görüyoruz." diye konuştu.

Ortak tarih ve kültür vurgusu

Türkiye ile KKTC halkının karşılıklı sevgi, saygı, güven ve kardeşlik duyguları ile birbirine sıkıca bağlı olduğunun altını çizen Üstel, ortak tarihten, kökenden, kültürden, dilden, dinden ve ortak manevi değerlerden kaynaklanan bu bağların sarsılmaz olduğunu söyledi.

Üstel, iki ülkenin ekonomik, sosyal, güvenlik ve dış politika alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu dile getirerek, hükümet olarak bu bilinçle hareket etttiklerini ve ilişkileri ileri seviyeye taşıdıklarını kaydetti.

"Geçmişe bakacak olursak, Türkiye hükümetlerinin protokol imzalarından sonra en büyük sıkıntısı Kıbrıs'ın istikrarsız hükümetlerle oluşmasıdır. Uzun yıllar boyu Kıbrıs'la ilgilenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sanıyorum bu konuda benimle aynı fikirdedir. Çünkü bir protokole imza atıyorsunuz, 3 gün sonra hükümet değişiyordu. Böylece imzaladığınız protokoller da havada kalıyordu." diyen Üstel, bu istikrarsız dönemlerin ciddi zaman kaybettirdiğine işaret etti.

Üstel, hükümete geldiklerinden beri istikrarlı politika ürettiklerini, bu sebeple imzaladıkları her protokolde ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tamamlanan projeler

Bu istikrarlı süreç ve Türkiye ile imzalanan protokollerle yıllarca bekleyen Lefke, Karpaz, Girne-Alsancak çevre yolu projelerini tamamladıklarını hatırlatan Üstel, "Yıllardır yapılamayan yerel yönetimler reformunu hayata geçirdik. Yıllardır açılamayan yeni Ercan Havalimanı'nı hizmete soktuk. Yaşam suyunun ovalarımızla buluşması noktasında ciddi ilerlemeler kaydettik. E-devlet teknoloji altyapıları gibi çağımızın en önemli projelerinin de sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

Üstel, tarımda, sanayide ve eğitimde önemli gelişmeler yaşadıklarını anlatarak, "tarihte görülmemiş miktarda" yeni okul projesini hayata geçirdiklerini, tarım sektöründe teşvik ve destekler verdiklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, sağlık alanında yarım kalan projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını vurgulayarak, bu gibi faaliyetlerin istikrarlı ve eş güdüm içinde çalışan hükümetlerle başarıldığını söyledi.

Bu gelişmelerin ekonomide büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde başarıldığına dikkati çeken Üstel, bu konuda Türkiye'nin desteğine işaret etti.

Üstel, Türkiye'de ekonomik iyileşmenin başladığı değerlendirmesinde bulunarak, bu iyileşme ile yatırımlar ve projelerin tamamlanmasında ilerlemeler sağlanacağını kaydetti.

KKTC'deki seçim süreçlerine değinen Üstel, 3 yıllık süreçte istikrarı bozmadan hedeflenen projelerin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Üstel sağlık, yol, sosyal konut, tarım, hayvancılık, teknoloji, eğitim, girişimcilik gibi alanlarda projeler yapılacağını, KKTC halkının refah seviyesini arttırmaya yönelik çalışacaklarını aktardı.

"KKTC dünyanın saygın devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacak"

Ülkesinin dış politika alanından yoluna istikrarla devam ettiğinin altını çizen Üstel, KKTC'nin dış politika vizyonunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Üstel, bu vizyonun Türkiye'nin de politikası olduğuna dikkati çekerek, Türk dünyasındaki ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışıldığını vurguladı.

Azerbaycan-KKTC ilişkilerine atıfta bulunan Üstel, "Özellikle Azerbaycan'la kurduğumuz ilişkiler tarihimizdekinin çok ötesinde bir hızla gelişiyor. Türkiye'nin de büyük desteği ile inanıyorum ki KKTC dünyanın saygın devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacak ve halkımız yıllardır her türlü ambargoya yürüttüğü mücadeleden haklı bir şekilde zaferle çıkacaktır." diye konuştu.

Üstel, konuşmasının sonunda, Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve misafirperverliği nedeniyle Yılmaz'a teşekkürlerini sundu.