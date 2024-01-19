KKTC Başbakanı Üstel, Ticaret Bakanı Bolat'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı kabul ettiği görüşmede, ikili işbirliği, karşılıklı yatırım ve ticaret konuları ele alındı.

KKTC Başbakanı Üstel, Başbakanlık binasında Ticaret Bakanı Bolat'ı kabul etti.

Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Üstel, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile imzalanan iktisadi mali işbirliği protokolleriyle her geçen gün ekonomiyi, sanayiyi, turizmi ve altyapıları daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KKTC'ye büyük bir ticaret heyetiyle gelinmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Üstel, "Bizim bir tek ana vatanımız var. Biz ana vatan ile ticaret yapıyoruz. Biz ana vatanımız üzerinden üçüncü ülkelere ulaşırken de yine sizlerin değerli görüşleri ve yapacağımız işbirlikleri ile o noktaya geleceğiz." dedi.

Üstel, hükümete geldikleri günden bu yana önce ülkenin ihtiyacı olan yarım kalan projeleri bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ülke ekonomisindeki en büyük sıkıntılardan birinin enerji olduğunu ifade eden Üstel, kabloyla enerjinin Türkiye'den gelmesi için ön protokol imzaladıklarını anımsattı.

Ülkedeki enerji sorununun Türkiye'den getirilecek enerji ile aşılacağını kaydeden Üstel, enerjinin gelmesinin ardından ekonomide de çok büyük rahatlamaların olacağını ifade etti.

KKTC'li esnafa 2024'te 150 milyon TL'lik finansman paketi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri yetkilileri ile konuştuklarını ve KKTC'li esnafa 2024 için toplam 150 milyon TL'lik bir finansman paketinin onaylandığını söyledi.

Bolat, yarından itibaren paketten esnaf başına 650 bin TL'ye kadar yararlanılabileceğini, geri ödemenin beş yıllık olduğunu, altışar ay vadeli 10 taksitle yapılabileceğini kaydetti.

Finansman maliyetinin piyasa şartlarına göre oldukça düşük olduğunu kaydeden Bolat, yüzde 25'i geçmeyecek finansman maliyetiyle esnafın işlerini geliştirebileceğini ve sıkıntıları olması halinde de giderebileceklerini belirtti.

150 kişilik heyetle ziyaret

Bolat, hem resmi heyet mensuplarının hem de Türkiye'nin bütün önemli iş dünyası kuruluşlarının başkan ve üyelerinden oluşan 150 kişilik bir heyetle KKTC'yi ziyaret ettiklerini kaydetti.

KKTC yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve anlaşmalar imzalamak üzere geldiklerini aktaran Bolat, iş insanları arasında ticaret ve yatırım görüşmeleri fırsatlarının oluşması için ziyareti planladıklarını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcoğlu ile Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın kendilerini Ankara'da ziyaret ettiğini dile getiren Bolat, gümrük alanında işbirliği, ürün denetimi ve güvenliği, serbest bölge işletmesi, limanların işbirliği, gümrüklerde otomasyonlar ve bilgi alışverişi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Dört anlaşma imzalandı

Bolat, iki ülkenin imzaladığı ekonomi ve ticaret işbirliği protokolünün eylem planı konularında toplam 4 anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı olarak ithalat, ihracat, gümrükler ve serbest bölgeler gibi ticareti ilgilendiren konularda bu anlaşmaları icra edeceklerini aktaran Bolat, KKTC'li muhatap kuruluşların teknik destek ve işbirliği gibi taleplerine bakanlık olarak tüm imkanlar ve kaynaklarla cevap vereceklerini belirtti.

Bolat, KKTC'ye daha çok yatırım yapılmasını mümkün kılmak üzere yatırımların teşviki ve korunması anlaşmasının imzalanması gerektiğini dile getirerek, bu konuda taslak çalışmalar yapıldığını ve bir anlaşmanın imzalanması halinde Türkiye'den KKTC'ye daha fazla özel sektör yatırımı gelmesinin kapısının açılacağını düşündüklerini kaydetti.

KKTC'nin gelişme düzeyini ve hayat standartlarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son 21 yılda kaydettiği büyük gelişme altyapı, üstyapı, sanayi hizmetler ve ekonomik gelişmedeki başarılar memnuniyetle görüyoruz ki KKTC'de olumlu etkiler ve yansımalar yaptı. İnşallah bunun artarak devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.