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KKTC Başbakanı Üstel, Teknecik Santrali'nde Arbede Yaşandığını Açıkladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkede elektrik kesintilerinin artması üzerine Teknecik Santrali'ne yaptığı ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yöneticileriyle arasında arbede yaşandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkede elektrik kesintilerinin artması üzerine dün akşam Teknecik Santrali'ne yaptığı ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yöneticileriyle aralarında bir arbede yaşandığını söyledi.

Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede sıcak geçen yaz aylarında elektrik kesintilerinin sık yaşanması üzerine sıkıntının kaynağını anlamak için dün Teknecik Santrali'ne gitme gereği duyduğunu ifade etti.

Santraldeki mühendis ve teknik ekiple yaptıkları istişare sonucu KKTC'ye elektrik sağlayan şirketten teknik ekip desteği istemeleri üzerine El-Sen yöneticilerinin dışardan bir ekibin santrale girmesini engellemek istediğini anlatan Üstel, bu sırada sendikacılar ile aralarında arbede ve hiç tasvip etmedikleri nahoş olayların yaşandığını dile getirdi.

Üstel, arbede dolayısıyla El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu'nun ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığını belirterek, sendikanın işinin santrali yönetmek değil işçilerin hakkını korumak olduğuna işaret etti.

Ünal Üstel, ziyaretleri sırasında Teknecik Santrali'ndeki 5 jeneratörden birinin bile çalışmadığını gördüklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elektrik kesintilerinde sabotaj ihtimali üzerine polisi görevlendirdik. Ayrıca bir ekibimizi de santralde iddiaları araştırması için bulunduruyoruz. Daha önce '3-4 günde biter' diye bize bilgi verdikleri santralde 5 jeneratörün hepsi dün tamir edilerek devreye girdi. Daha önce yoğun siyah duman görülmeyen santralde son günlerde yoğun duman görür olduk. Aldığımız bilgiler, yüksek sabotaj ihtimali olduğu yönündedir."

KKTC Başbakanı Üstel, görevlerinin halka hizmet olduğunu, vatandaşı elektriksiz bırakmamak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

38-40 derece hava sıcaklığında kimsenin vatandaşı elektriksiz bırakmaya hakkının olmadığını kaydeden Üstel, bundan sonra ülkedeki santralleri daha yakından takip edeceklerini bildirdi.

Üstel, KKTC'deki enerji sorununun, ihalesi yapılacak jeneratörler ve daha sonra deniz altından çekilecek kablolarla Türkiye'den sağlanacak hatla gündemden düşeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ünal Üstel Kıbrıs Kıbrıs Güvenlik Enerji Politika Güncel Haberler

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